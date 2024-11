Danilo carica la Juve: “Non ci sono scuse e alibi. Solo lavoro e resilienza, i valori di questo club”

Il capitano della Juventus, Danilo Luiz, ha postato sui social un pensiero sul momento in casa bianconera, ammettendo di non volere alibi e scuse per il momento complicato e gli infortuni.

Queste le sue parole: “Non ci sono alibi, non ci sono scuse! C’è resilienza, lavoro e dedizione, che sono valori che impariamo alla Juventus!”, le parole del capitano bianconero.

Foto: sito Juventus