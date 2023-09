Danilo: “Bonucci? Spero di decidere io quando smettere. Pogba? Non lo abbandono adesso”

Intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport, il difensore bianconero Danilo si è soffermato su più temi: da Bonucci a Pogba, passando per il razzismo e i tecnici avuti. Ecco le sue parole: “Caso Bonucci? Io voglio che la decisione di smettere sia mia e soltanto mia, spero di poterlo fare tanto con il club quanto con la nazionale. So che nel calcio possono intervenire altri fattori, gli imprevisti, ma so anche che farò il possibile per avere il pieno controllo di quel momento. Pogba? Sono dispiaciuto per ciò che è successo a Paul: l’avevo visto molto più presente e con la testa giusta. Gli sono sempre stato vicino, tante volte l’ho invitato a non mollare e a spingersi oltre, non lo abbandono proprio adesso. Vlahovic è molto giovane, ha avuto alti e bassi, ma fa parte del percorso di crescita, si mette addosso molte pressioni e deve imparare a gestirle. Il razzismo? Si combatte con cultura, responsabilità e chiarezza. Quando la scorsa stagione ci fu il caso Lukaku, pubblicai un post del quale ancora mi pento. Generico, solo riferimenti banali, niente nomi. Mi sarei dovuto esprimere diversamente. Tra i miei tecnici Guardiola e Allegri sono primi a pari punti: Pep è per un calcio più posizionale, anche con lui ho giocato in più ruoli. Con Allegri condivido moltissime cose: è leale, diretto, pochi giri di parole e sa anche tornare sui suoi passi. Vuole vincere, e se nel calcio non vinci non ti diverti, e non diverti. Insiste molto sull’aspetto mentale, sulla libertà d’espressione nel rispetto di certi dettami tattici. Pirlo? Con lui ho vissuto una stagione formativa, mi ha fatto crescere dandomi un ruolo che era tanti ruoli e insegnandomi a trovare sempre la posizione giusta“.

Foto: Instagram Danilo