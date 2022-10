Danilo: “Allegri è il nostro leader. Non è vero che non volevamo il ritiro”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 1-0 sul Torino, il difensore della Juventus, Danilo, ha così risposto alla domanda sul ritiro bianconero: “L’abbraccio a fine partita dimostra che quello che si è detto era comunque sbagliato. Il mister ha preso una decisione, è il nostro leader e ha preso una decisione pensando al bene della squadra. E noi siamo dei lavoratori, ragazzi che vogliono fare il meglio per la Juventus. Non c’è stato niente, lui ha preso questa decisione, noi siamo stati d’accordo, abbiamo lavorato in questi due giorni, soprattutto mentalmente, per stare dentro la partita e fare bene le cose. Tutto quello che si è detto che non volevamo il ritiro sono cose che non c’entrano niente”.

Foto: Instagram Danilo