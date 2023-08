Danilo ai tifosi: “Dobbiamo restare uniti, è l’unica strada per riportare la Juve dove merita”

Il nuovo capitano della Juventus, Danilo, ha parlato al termine del test in famiglia andato in scena all’Allianz Stadium contro la Next Gen, davanti ai ventimila tifosi presenti. Queste le sue parole: “Ciao bianconeri, buonasera a tutti. Ci tenevo a ringraziare ognuno di voi per essere venuti qui oggi. Ringraziare anche per il supporto che ci avete dato, tutta la scorsa stagione. È stata una stagione difficile per voi come per noi. Però questa è l’unica strada per riportare la Juve dove merita: rimanere insieme. Forza Juve”.

