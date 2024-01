Daniliuc saluta Salerno: “Forse sarà solo un arriverderci”

Flavius Daniliuc è un nuovo giocatore del Salisburgo. L’ex difensore della Salernitana ha voluto salutare il club granata tramite i propri canali social.

Queste le sue parole: “Cara Salerno, grazie per questi 18 mesi insieme, come in tutte le belle storie abbiamo festeggiato e sofferto, ma fino all’ultimo abbiamo affrontato tutto questo insieme con cuore ed a testa alta. Adesso per me inizia una nuova avventura, nessuno conosce il futuro, forse sarà solo un arrivederci ma per il momento grazie ancora Salernitana e grazie a tutti i tifosi di questo splendido club e di questa splendida città!”.

Foto: twitter Salernitana