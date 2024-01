Daniele Verde viaggia verso il Cagliari. Dopo quanto anticipato nei giorni scorsi, arrivano ulteriori aggiornamenti da parte di Gianluigi Longari. L’attaccante esterno spinge per tornare in Serie A, la sua grande occasione. Nella giornata di domani è previsto un summit in modo da trovare gli accordi definitivi e liberare Verde per il Cagliari.

Foto: twitter personale