Daniele Portanova al fianco del figlio: “Nutriti delle cattiverie, l’innocenza non si paga”

Dopo la condanna a sei anni per stupro. Daniele Portanova, ex capitano del Genoa e padre di Manolo, interviene via social in difesa del figlio : “Figlio mio, nutriti delle cattiverie. Sempre al tuo fianco, l’innocenza non si paga”. Manolo, nel frattempo, si sta allenando con il Genoa ma non è stato convocato per la seconda gara consecutiva dopo la condanna. Nei prossimi mesi è previsto l’appello.

Foto: Facebook Daniele Portanova