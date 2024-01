DANIELE GHILARDI, NUOVO VOLTO PER SAMPDORIA E NAZIONALE UNDER 21

La Sampdoria ha un nuovo punto di riferimento nella sua rosa, si chiama Daniele Ghilardi ed è un difensore, classe 2003 (21 anni). Nella Lucchese, tra i 5 ed i 9 anni, proprio per la sua altezza e stazza, si alternava tra porta ed attacco, racconta la madre. Alto 1,89 m, si inizia a far notare nella Fiorentina Under 17 e 19, per poi passare in prestito sempre nell’Under 19 dell’Hellas Verona (16 presenze e 2 gol). Dopo essere stato acquistato dalla prima squadra della Fiorentina e poi da quella dell’Hellas, ha un’importante esperienza in Serie C al Mantova (23 presenze e 1 gol). Riunitosi alla prima squadra dell’Hellas Verona, viene subito rigirato in prestito alla Sampdoria di Andrea Pirlo, dove, proprio ieri, ha regalato la vittoria alla sua squadra con il gol del 2 a 1 fuori casa contro il Cittadella. Dedica speciale per questo gol al padre, che attualmente si trova ricoverato in ospedale. Queste le sue parole:

“Vittoria importante, dopo un periodo buio parlando di risultati, finalmente siamo riusciti a fare i tre punti che ci volevano, anche guardando le altre squadre. Abbiamo vinto in una campo difficile, contro una squadra molto organizzata, rimontare il risultato non è mai cosa facile. Siamo un gran gruppo che lottiamo sempre fino in fondo per il risultato.

Enorme emozione segnare il primo gol con questa maglia, che è valso anche i tre punti, quindi ancora meglio. Dedico il gol a mio padre, che è in ospedale per un’operazione, anche se niente di grave. Molto emozionante segnare innanzi a tifosi così, che ci seguono da tutte le parti. Dobbiamo continuare così, con questa mentalità, cercando di portare sempre a casa il risultato”.

Rilevante anche la sua esperienza in Nazionale Under 20, dove dopo Pafundi, Baldanzi e Casadei, è stato la sorpresa più positiva del Mondiale in Argentina. In difesa giganteggia senza problemi con il suo fisico imponente oltre al piazzamento difensivo e ad una discreta velocità. Inoltre, è stato convocato nell’Italia Under 21 per le partite di qualificazione agli Europei del 2025, dove ha esordito l’8 settembre nella partita contro la Lettonia.

Nel suo palmares vanta 2 Coppe Italia Primavera e una Supercoppa Primavera. In questa stagione, tra Serie B e Coppa Italia, ha disputato 24 presenze (1 gol e 5 ammonizioni).

