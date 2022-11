Daniel Maldini: “Se sono raccomandato non me ne sono mai accorto. Vivo bene il mio cognome”

Domani sera alle 20.45, a San Siro, andrà in scena Milan–Spezia, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Daniel Maldini, figlio d’arte del direttore rossonero Paolo Maldini, ha così parlato a Sportweek in occasione della sfida di domani: “Uscire di casa mi ha responsabilizzato: mi sento più grande. Ho un cognome pesante, ma ho imparato a viverla bene. E se sono raccomandato, non me ne sono mai accorto”.

Foto: Twitter Spezia