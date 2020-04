Daniel Maldini: “Ora sto bene. Ibra mi dà molti consigli sia in campo che fuori”

Intervenuto sul canale Instagram ufficiale del club, Daniel Maldini ha risposto alle domande dei tifosi del Milan. “Non più sintomi e posso continuare gli allenamenti. Sto bene. – ha esordito il figlio di Paolo – Esordire è stata un’emozione unica, forse la mia più grande in ambito calcistico per ora. Ibra mi dà molti consigli sia in campo che fuori. Raccogliere l’eredità di mio padre e mio nonno è una responsabilità importante ma sono abituato a dover fare i conti con questa pressione fin da piccolo.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AC Milan