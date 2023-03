Daniel Maldini e Nzola su rigore: clamoroso Spezia, 2-1. E l’Inter perde l’ottava in campionato

Clamoroso al Picco, per usare un vecchio aforisma di tempi fa. Lo Spezia batte 2-1 l’Inter nell’anticipo della 26a giornata di Serie A. 2 tiri contro 26 bastano ai liguri che fanno un balzo in avanti pesantissimo in ottica salvezza. Crollo invece totale per i nerazzurri. Un primo tempo molto intenso, non privo di emozioni, da una parte e dall’altra. Dopo un inizio equilibrato, al primo strappo l’Inter ha una grossa chance per sbloccare la gara. Al 10′, Caldara colpisce in area Darmian sulla caviglia. Dopo la revisione al VAR, calcio di rigore. Dagli 11 metri, Lautaro si fa parare il rigore da Dragowski, strepitoso intervento per il polacco.

L’Inter ci prova con Lukaku e Barella, bravo ancora Dragowski. Lo Spezia al 33′ ha una grande chance, con Agudelo che si mette in proprio, arriva al tiro e colpisce la base alta della traversa.

L’Inter al 41′ ha una nuova grande chance per segnare. Contropiede di Lautaro, l’argentino si presenta davanti a Dragowski che ancora una volta gli nega il gol.

Nella ripresa arrivano le vere emozioni, Semlici si gioca la carta Daniel Maldini all’intervallo che entra insieme a Ekdal. L’Inter spreca ancora alcune occasione arriva la beffa. Al 55′ contropiede perfetto di Nzola, palla per Maldini che trova un gran gol per l’1-0 Spezia. Secondo gol per Maldini in campionato, al primo non aveva esultato perché segno proprio contro il suo Milan. Stavolta esulta e come.

L’Inter prova a reagire, lo Spezia soffre, ma i nerazzurri sono un po’ disortinati. Inzaghi le prova tutte, entra anche Dumfries. L’olandese all’86’ si procura un importante rigore e Lukaku (stavolta va lui) non sbaglia, facendo 17 su 17 dagli 11 metri.

Passa un minuto e Dumfries fa la frittata stavolta, per un fallo che concede un rigore allo Spezia. All’88’, Nzola segna il 2-1 clamoroso. L’Inter nel finale assedia l’area ligure, con Dzeko che in due occasioni è poco fortunato.

Finisce 2-1 per lo Spezia, che non vinceva al Picco da 6 mesi. L’Inter perde l’ottava gara in campionato. Primo acuto per Semplici.

