Daniel Maldini: “A La Spezia per crescere, spero di non deludere questo cognome. Ma non accostatemi a mio padre”

Daniel Maldini, nuovo giocatore dello Spezia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, analizzando il suo arrivederci al Milan, la sua voglia di far bene e di crescere in Liguria.

Queste le sue parole: “Sono qui per crescere, questo cognome non posso deludere. Spero si guardi a me senza pensare a papà. Mi dispiace aver lasciato il Milan, ma era il momento di andare. A La Spezia sono pronto ad adattarmi in altre posizioni e imporrerò cose nuove da Gotti: potrò magari fare il falso nove, la seconda punta, il centrocampista offensivo. Vedremo. Adesso ho maggiore consapevolezza nei miei mezzi e spero che emergano. Il primo obiettivo è rendermi utile allo Spezia per raggiungere la salvezza. Poi entrare nel gruppo dell’Under 21. E ce ne sarebbe anche un altro”.

Sullo scudetto con il Milan: “Chi era più felice per lo scudetto tra me e mio papà? Tutti e due allo stesso modo. Nelle ultime settimane io ero infortunato e quando stai fuori la tensione aumenta. Abbiamo cominciato a crederci dopo la vittoria nel derby. Lo scudetto era nell’aria, c’era una magia particolare. Durante l’anno era cresciuta la convinzione, avevamo solo paura a dirlo. Quello scudetto è la dimostrazione che davvero nello sport nulla è impossibile”.

Foto: twitter Spezia