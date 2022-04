Dani Parejo contro Nagelsmann: “Ha mancato di rispetto a noi e al calcio”

Nella giornata di ieri il Villarreal ha compiuto un’altra grande impresa calcistica, eliminando il Bayern Monaco e strappando l’accesso per la semifinale di Champions League, a sedici anni di distanza dall’ultima volta. Dopo il fischio finale, il calciatore degli spagnoli Dani Parejo ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del tecnico dei bavaresi Julian Nagelsmann.

Queste le sue dichiarazioni: “Al sorteggio è uscito il Villarreal e io credo che il loro allenatore, che non conosco, abbia mancato di rispetto non a noi ma al calcio in generale dicendo che voleva chiudere il discorso qualificazione già all’andata. È stata una grande mancanza di rispetto, ma credo che quando sputi in aria rischia di caderti addosso”.

Foto: Sito ufficiale Villarreal