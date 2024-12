Dani Olmo, se salta l’iscrizione nelle liste del Barça pronte le offerte di Arsenal, City e Bayern

Il Barcellona sta giocando col fuoco. Date le tante difficoltà economiche attraversate dal club, l’iscrizione del cartellino di Dani Olmo alla seconda metà di stagione parrebbe essere più difficoltoso del previsto. Un caso simile a quello di Pau Victor, talento ancora in attesa del tesseramento in prima squadra. Interrogato recentemente sull’argomento, il presidente del Barcellona, ​​Joan Laporta, ha provato comunque a rassicucurare i tifosi: “Speriamo anche che il margine salariale lasciato da Ter Stegen sia sufficiente per ingaggiare i due giocatori “. Il tesseramento rimane comunque un’operazione difficile, e se il campione d’Europa spagnolo non dovesse far parte della rosa blaugrana, su di lui ci sarebbero due offerte nello specifico molto allettanti. El Nacional rivela che Arsenal e Manchester City hanno già fatto offerte interessanti al giocatore, nella speranza di convincerlo a lasciare la nave catalana. Ma non è tutto. Sembrerebbe che anche il Bayern Monaco potrebbe tentare un’offensiva per l’ex giocatore dell’RB Lipsia. Olmo ha una clausola nel contratto che gli permette di lasciare il Barça gratuitamente il mese prossimo se il problema non venisse risolto, per il Barcellona sarà dunque una corsa contro il tempo.

Foto: Instagram Barcellona