Dani Olmo: “Possiamo battere il Real, servirà il 150%. Rinnovo? Il Lipsia mi ha convinto con un progetto vincente”

Dani Olmo, attaccante del Lipsia, ha rilasciato una lunga intervista a Marca, dove si è soffermato in particolare sulla sfida degli ottavi di Champions contro il Real Madrid: “Il Real Madrid non è invincibile, anche se per batterlo bisognerà essere al 150%. Ma si può. Inoltre, hanno delle assenze importanti, come Courtois, Alaba, Militao… Noi abbiamo cambiato tanto rispetto all’ultima volta che li abbiamo affrontati ma direi che ci siamo rafforzati. Stiamo facendo bene in Bundesliga (quarto posto, ndr) e in Champions League… stiamo vivendo una buona stagione”.

Infine, sul suo futuro: : “La società mi ha detto che aveva un progetto vincente, e io l’ho condiviso. Ed è per questo che ho firmato il rinnovo: volevo essere parte di ciò che Marco Rose sta creando”.

Foto: Instagram Olmo