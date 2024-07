Dani Olmo, l’uomo delle grandi occasioni illumina ancora la scena agli Europei

Dopo una partita molto combattuta tra Spagna e Germania sono state le Furie Rosse ad avere la meglio strappando cosi il pass per la semifinale, la seconda consecutiva dopo quella contro l’Italia nel 2021, decisiva la rete di Mikel Merino al 119′. Il gol nasce però da una pennellata di Dani Olmo, che sterza sul piede forte e con uno spiovente imbecca Merino in area, è apoteosi Roja. Ancora una volta è stato decisivo il classe 1996 del Lipsia, utilizzato con il contagocce nelle prime partite ha alzato i giri del motore e nella fase ad eliminazione diretta è tornato a fare quello che sa fare egregiamente: illuminare la scena a suon di giocate incredibili. Suo il primo gol nella partita di ieri contro la Germania su assist di Yamal, suo anche l’assist per il gol decisivo. Sono 2 reti e 2 assist in quattro partite nella manifestazione per il ventiseienne, il cui feeling con gli Europei è fuori discussione. Magari passò inosservato, anche se difficile pensarlo, ma nella partita poi vinta ai rigori dall’Italia, il giocatore del Lipsia fece ammattire la linea difensiva azzurra in più riprese, realizzando anche l’assist per il gol del pari di Morata. In più il classe 1998 si era rivelato decisivo anche negli ottavi di finale contro la Croazia (5-3) realizzando un doppio assist per lo stesso Morata e Oyarzabal. L’infortunio di Pedri all’8′, spiana la strada ad una titolarità quasi certa nelle restanti partite e visto il feeling con la competizione per le Furie Rosse non puo’che essere un bene… Dopo una grande stagione con il club, impreziosita da una tripletta nella finale di Supercoppa di Germania e da 8 gol e 5 assist fra tutte le competizioni in appena 25 presenze, piovono conferme anche in Nazionale. Adesso ad attendere la Spagna in semifinale ci sarà la solida difesa della Francia, ma con un Dani Olmo così nulla appare precluso…

Foto: instagram Dani Olmo