Dani Olmo: “L’interesse del Manchester City è un onore, ma sono felice al Lipsia”

L’attaccante del Lipsia, Dani Olmo, ha parlato alla Bild in merito a un interesse del Manchester City nei suoi confronti. Il giocatore di nazionalità spagnola, recente protagonista della Supercoppa di Germania, con una tripletta al Bayern Monaco, ha parlato delle sue condizioni in questo momento.

Queste le sue parole: “Interesse del Manchester City? E’ un onore, ma non c’è nulla! Sono totalmente concentrato sul Lipsia, Bundesliga, Champions League e Coppa. Il Manchester City è un grande club, uno dei più grandi al mondo. Josko Gvardiol è andato lì. Ma sono felice qui…”.

Foto: twitter Lipsia