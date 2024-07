Dani Olmo illude, Wirtz riacciuffa la Spagna all’89’! Si va ai supplementari (1-1)

Si va ai supplementari! Parità al termine dei tempi regolamentari tra Germania e Spagna: 1-1. Inizio di partita molto fisico, con la Germania che fa sentire subito i “tacchetti” alla Spagna. E a farne le spese è Pedri che, dopo 7′ di gioco, è costretto a lasciare il campo dopo un paio di scontri di gioco. Al suo posto Dani Olmo. La prima occasione della gara è della Spagna con la punizione di Lamine Yamal, ma la sua conclusione si spegne di poco a lato della porta difesa da Neuer. Al 20′ arriva la risposta della Nazionale tedesca il cross dalla destra di Kimmich, lo stacco di testa di Havertz è bloccato a terra da Simon. Al 37′ doppia occasione, ancora pericoloso Havertz ma Simon è pronto. Poi è Neuer a compiere un grande intervento su Nico Willams ma lo spagnolo è in posizione irregolare. Al 52′ la sblocca la Spagna: fuga di Yamal sulla destra e palla al centro per Dani Olmo che di piatto destro la mette dove Neuer non può arrivare. Al 71′ la Germania sfiora il pareggio: Havertz libera il suo sinistro ma la chiusura in spaccata di Carvajal è spettacolare. La Nazionale di Nagelsmann continua a premere e al 76′ arriva il palo di Fullkrug.All’82’ è ancora la Germania a sfiorare il gol: rimessa sbagliata di Simon, ma Havertz non ne approfitta: il suo pallonetto va alto sopra la traversa. Ma all’89’ arriva la rete del pareggio firmata da Wirtz: sponda di testa di Kimmich che rimette in mezzo dove spunta il sinistro di Wirtz che porta il punteggio in parità.

Foto: Instagram Germania