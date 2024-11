Dani Olmo: “I troppi infortuni? Difficile dire se sia colpa delle tante partite”

Dani Olmo, trequartista del Barcellona e della Spagna, è intervenuto in conferenza stampa oggi al fianco del tecnico delle Furie Rosse, si gode i cinque anni passati in Nazionale: “Ci sono molte cose positive, dal gol contro Malta, al debutto, a quello che abbiamo vissuto all’Europeo. Tante. L’obiettivo è continuare, e il prossimo passo è domani. Mi sento bene con la Nazionale dentro e fuori dal campo. Sono già il secondo giocatore con più presenze in questa rosa, in una squadra la cui unità è la forza del gruppo. Motivarmi per la Nazionale? Non c’è bisogno di altre motivazioni se non quella di indossare questa maglia. La mia ambizione è sempre la stessa, che si tratti di un’amichevole o meno”.

Sulla spinosa questione del calendario folle di questa stagione: “È un argomento che va riconsiderato. È un po’ eccessivo avere così tante partite, ma quello che manca è il riposo. Il corpo ha i suoi limiti. Troppi infortuni? Parliamo tra di noi, ma quello che dobbiamo fare è prepararci a tutto. Ora si può arrivare a 80 partite. Credo che tutti la pensiamo allo stesso modo, ma al momento è così”.

Foto: twitter Euro 2024