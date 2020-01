Dani Olmo: i giorni verità, il desiderio del Milan e la concorrenza infinita

I prossimi saranno giorni caldi per il futuro di Dani Olmo. Il fantasista spagnolo potrebbe lasciare subito la Dinamo Zagabria, come confessato dal suo allenatore Bjelica. E tra le tante squadre interessate al gioiello classe 1998 (autore di 8 gol e 7 assist finora in stagione), c’è anche il Milan che lo vorrebbe prendere – anche da subito – ma per ora è bloccato dal mercato in uscita. Il club rossonero è soprattutto condizionato dal futuro di Suso, la cui volontà è quella di tornare in patria, come già raccontato. Intanto, sono in arrivo i giorni verità per Dani Olmo, braccato da una concorrenza infinita: non solo desiderio del Milan, il talento della Dinamo è sul taccuino di altri top club europei, soprattutto il Barcellona (ma occhio alle sirene dalla Premier) che da tempo studia il colpo per riportarlo in Catalogna.

Foto: Twitter ufficiale Euro 2020