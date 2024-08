Dani Olmo: “Ho escluso ogni destinazione. Volevo solo tornare a casa”

Dani Olmo nel pomeriggio ha firmato con il Barcellona.

Il giocatore ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del Barcellona dal suo arrivo al Lipsia.

Queste le sue parole: “Sono molto emozionato. Voglio ripetere momenti storici con questa maglia. È un sogno”.

E sul giocare nel nuovo Camp Nou? “Ho giocato un’amichevole come squadra giovanile del secondo anno e, dopo aver vinto il torneo di Brunete, abbiamo giocato un’amichevole come premio. Per me sarà una motivazione speciale. Un altro sogno che intendo realizzare al più presto”.

Il Barça è sempre stata la sua prima scelta? “Sì, avevo altre opzioni, ma le ho escluse tutte. Mi è piaciuto il desiderio di Laporta di ingaggiarmi. Non ci ho pensato. Tornare a casa mia, con la mia famiglia e i miei amici, è un sogno che si realizza”.

Che ruolo ha avuto Deco nel suo ingaggio? “Ho parlato molto con lui. Mi ha detto che tutto il club voleva ingaggiarmi”.

E con Flick? “Non ho parlato con lui, ma mi ha dimostrato tutta la sua fiducia fin dal primo giorno”.

Foto: Instagram Barcellona