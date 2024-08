Dani Olmo, Flick lo convoca ma non sa se potrà giocare: manca la registrazione nelle liste della Liga

A poche ore dal fischio d’inizio del match tra Barcellona e Athletic Bilbao (ore 19.00) è ancora in dubbio la presenza del nuovo acquisto blaugrana Dani Olmo. Flick ha diramato questa mattina l’elenco dei convocati per la gara contro i baschi: a differenza della gara d’esordio contro il Valencia, questa volta è presente anche il nome del campione d’Europa spagnolo. Tuttavia, come riporta Marca, accanto al nome di Dani Olmo compare un asterisco: la sua convocazione e l’eventuale presenza in campo dipendono, infatti, dalla sua registrazione nelle liste della Liga spagnola. Fino ad ora lo spagnolo non è stato tesserato perché il suo salario supera la cifra totale fissata dal campionato spagnolo per il monte salari del Barcellona. Il club può registrare il classe ’98 fino a 5 minuti prima dell’inizio del match e spera che le uscite di Gundogan, Lenglet e Vitor Roque possano bastare per liberare spazio salariale.

Foto: Instagram Dani Olmo