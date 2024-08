Dani Olmo, dalla fake sul City al Barcellona vecchio amore che torna

Dani Olmo non va al Manchester City, malgrado una notizia senza senso data in pasto proprio il giorno della finale Champions tra Real e Borussia Dortmund. Secondo quella fonte, Olmo avrebbe dovuto chiudere con il club allenato da Guardiola nel giro di 48-72 ore. Invece nulla di tutto questo, malgrado non ci abbiamo spiegato il (non) senso di quella bufala. Dani Olmo ora torna “a casa”, contratto fino al 2030, il Barcellona lo riaccoglie per la felicità di tutti: operazione da 55 milioni e fine di qualsiasi speculazione. Più o meno come Nico Williams che ha ormai deciso di restare all’Athletic Bilbao malgrado accostamenti al Chelsea senza un minimo di profondità.

Foto: Instagram Dani Olmo