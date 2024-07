Dani Olmo, da prima riserva a giocatore decisivo: dopo Fabregas, la storia si ripete

Il giocatore del Lipsia è partito come primo sostituto della ‘Roja’, ma ora si ritrova con la maglia da titolare. Fabregas fece lo stesso nel 2008 agli ordini di Luis Aragonés, che finì per inserirlo negli undici della finale.

Dani Olmo ha esordito con la maglia della nazionale spagnola nel 2019. In quell’anno giocava nella Dinamo Zagabria e indossava la maglia numero 12. Cinque anni dopo, Olmo inizia questo Europeo in Germania come dodicesimo uomo e con il 10 dietro le spalle. L’ultimo spagnolo a indossare quella casacca è stato proprio l’ex stella del Barcellona, Cesc Fàbregas.

Per Luis de la Fuente, Olmo ora è indiscutibile, anche perché è con lui dai tempi dell’Under 21. Tuttavia, il centrocampista del Lipsia ha dovuto lottare per il posto in campo con Pedri, che gli è stato sempre preferito. Ma l’infortunio di quest’ultimo contro la Germania, ha garantito la titolarità appunto di Dani Olmo.

In questo Europeo, il 10 spagnolo ha fornito l’assist a Ferran Torres contro l’Albania nell’unica gara in cui è partito titolare, ha segnato il gol del definitivo 4-1 contro la Georgia agli ottavi partendo dalla panchina e, contro la Germania, ha sia segnato il gol che ha portato la Spagna in vantaggio, che fornito a Mikel Merino l’assist per mettere in porta il gol qualificazione.

Dani Olmo e Fabregas condividono anche il titolo di giocatori spagnoli che hanno segnato più gol partendo dalla panchina nella fase finale.

Dopo l’Europeo del 2008, la qualità e la fiducia di Fabregas sono cresciute e lo hanno portato a essere essenziale nella nazionale di Vicente Del Bosque.

Anche Dani Olmo sarà titolare questa volta, e potrà dimostrare ancora una volta di avere tutte le carte in regola per onorare la maglia che indossa.

Foto: Instagram Dani Olmo