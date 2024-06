Dani Olmo: “Con la Croazia gara speciale per me. Sarà una sfida difficile”

Dani Olmo, trequartista della Spagna, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio di sabato a Euro 2024.

Queste le sue parole: “Mi sento benissimo, abbiamo seguito un percorso specifico. Sono pronto per giocare titolare, poi ovviamente decide il mister, l’importante è sempre la squadra”.

Si sente in competizione con Pedri? “Tutti siamo in competizione con tutti. Pedri è fortissimo, può giocare da 10 o da 8 e abbiamo giocato insieme. Siamo compatibili e mi sento bene a giocare al suo fianco”.

La sfida contro la Croazia: “Per me sarà speciale. Sono cresciuto lì, ci ho vissuto 5 anni e ho un sentimento speciale verso la gente. E’ motivante iniziare l’Europeo contro di loro. Sarà una partita difficile perché la Croazia compete sempre al massimo in certi tornei”.

Foto: twtter Spagna