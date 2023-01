Dani Olmo: “Barcellona sarà sempre casa per me. Per il futuro tutto è possibile”

Dani Olmo, calciatore del Lipsia e della nazionale spagnola, ha concesso un’intervista ai microfoni di Bild, dove ha parlato di vari temi ed ha affermato che: “Il Barcellona sarà sempre casa per me” . Successivamente il calciatore è intervenuto per parlare del suo futuro: “Ho parlato più volte con Max Eberl (Ds del Lipsia), ma non ho trattato questo argomento. Forse ne parleremo in questi giorni qui al campo di allenamento. Vedremo cosa succederà, tutto è possibile”.

Foto: Dani Olmo Twitter uff Lipsia