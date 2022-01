Dani Alves: “Xavi ha concetti simili a Guardiola. Messi? Il più grande della storia del calcio”

Intervistato da Radio Catalunya, Dani Alves ha parlato di cosa significhi per lui il Barcellona, su Xavi e Messi.

Queste le sue parole: “Quando visiti il ​​Museo del Barça ci si rende conto che la storia di questo club dovrebbe essere insegnata ai più giovani. Del resto per difendere una storia devi conoscerla. Solo così saprai come come rispettarla. Ed è questo che fa la differenza quando si indossa questa maglia. Essere qui per me è un magnifico regalo, da custodire ogni giorno. Servirà un anno o forse due, ma questa è la nostra sfida”.