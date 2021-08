Dani Alves vince il 44° trofeo: l’oro olimpico esorcizza (in parte) il 7-1 con la Germania del 2014

Dani Alves si conferma il calcatore che ha vinto più trofei nella storia. Il 44° trofeo nella carriera del calciatore brasiliano non è una coppa, ma una medaglia d’oro olimpica, che lo riconcilia con la Nazionale all’età di 38 anni.

Dani Alves ha la vittoria nel dna, iniziando a vincere titoli con il Bahia, col Sao Paulo in Brasile, con Siviglia e col Barcellona in Spagna e in Europa (9 tra Coppe Uefa, Supercoppe, Champions e Mondiali per Club), col Psg in Francia e con la Juventus in Italia.

E ovviamente con il suo Brasile, dove aveva trionfato nella Copa America e nella Confederations Cup – alzate ognuna due volte. Ma per lui, era rimasto il tabù Mondiale e l’ormai leggendario “Mineirazo”, la debacle più dolorosa della storia del Brasile, il 7-1 con cui l’8 luglio del 2014 la Germania liquidò i verdeoro in semifinale, andandosi poi a prendere il titolo in finale con l’Argentina.

Dani Alves ha vendicato, con l’oro olimpico, quella debacle. Nella sua carriera leggendaria, gli mancherebbe solo il Mondiale, per chiudere un cerchio clamoroso e inarrivabile. Chissà che magari nel 2022, in Qatar, non lo vedremo ancora provarci, per chiudere la carriera con un sogno. Ma per ora, l’oro Olimpico può bastare.

Foto: Twitter Champions League