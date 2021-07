Dani Alves va alle Olimpiadi: “E’ qualcosa di speciale. Voglio arricchire il mio palmarès”

Dani Alves sarà il grande “condottiero” della Nazionale brasiliana alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’esterno, che per un infortunio ha saltato la Copa America, è volato a Tokyo, dove proverà ad arricchire il suo palmarès che lo vede già tra i più vincenti della storia.

L’ex Barcellona e Juve, ora al San Paolo, ha così parlato ai media brasiliani in merito a questa grande occasione a 38 anni.

Queste le sue parole: “La prima volta alle Olimpiadi? È speciale, non avevo mai partecipato a una manifestazione così grande. E provo freddo alla pancia, quel nervosismo dell’attesa, che non fa male. Spero di essere all’altezza della chiamata. L’esordio è con la Germania, per il Brasile è sempre una partita speciale, ci teniamo visti che tutti ricordiamo quanto accaduto nel 2014 (il 7-1). Sono davvero carico e felice e voglio arricchire il mio palmarès magari con una medaglia d’oro e difendere quella conquistata dai miei connazionali 5 anni fa a Rio”.

Foto: Nazionale brasiliana