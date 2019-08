Dani Alves torna in Brasile: ufficiale la firma con il San Paolo

Il San Paolo, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, nelle scorse ore ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Dani Alves. L’esperto terzino brasiliano, liberatosi dal Paris Saint-Germain a giugno, torna in Patria e firma con il club carioca fino al 2022. L’ex Barcellona e Juventus, reduce dal successo in Copa America con la Nazionale carioca, indosserà la maglia numero 10.

“Pelo meu país, pelo meu povo. Pelo meu clube de coração” 🇾🇪🇧🇷 pic.twitter.com/n7w5s3NUrl — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 1, 2019

Foto: San Paolo Twitter