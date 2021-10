Dani Alves su Xavi: “Il Barcellona deve essere allenato da uno come lui. Raggiungerà il livello di Guardiola”

Dani Alves ha commentato ai microfoni di Movistar il possibile approdo di Xavi sulla panchina del Barcellona. Ecco le belle parole spese per il suo ex compagno di squadra: “Credo che raggiungerà il livello di Pep Guardiola. Il Barça deve essere allenato da uno come lui, un tecnico con un modo di vedere e leggere il calcio davvero speciale”.