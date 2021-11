Dani Alves: “Sono veramente felice di tornare a casa. Dobbiamo ricostruire insieme questa squadra”

Il Barcellona ha pubblicato sui propri canali social un video in cui Dani Alves saluta i propri tifosi: “Ciao culers, sono qui a Barcellona insieme ai miei compagni. Sono veramente felice di tornare a casa, spero di vedervi presto per divertirci e ricostruire insieme questa squadra”.

😍 @DaniAlvesD2 has a message for all Culers! pic.twitter.com/Bz6TpuD9XJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 13, 2021