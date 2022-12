Dani Alves: “So cosa ho da offrire al mio Brasile. Se dovrò suonare il tamburello, lo farò”

Dani Alves, terzino destro del Brasile che domani giocherà titolare contro il Camerun, ha parlato alla vigilia della gara contro gli africani

Queste le sue parole: “La mia missione in Nazionale è dare il massimo per la Nazionale. Sono al servizio della selezione. Questa è la mia missione. Se devo suonare il tamburello, sarò il miglior suonatore di tamburello che tu abbia mai visto. Questo è quello che faccio. Immagina di partire per un viaggio, sei sulla barca, non è solo il capitano che è importante. La mia missione è essere importante. So cosa offro, so cosa gli altri possono offrire meglio di me in ciò che viene richiesto. Avere questa conoscenza è essenziale. La vita premia chi ama quello che fa, si dona anima e corpo. E questo è è sempre stata la mia missione. Sto raccogliendo quello che ho piantato”.

Foto: Instagram personale