Dani Alves, simpatico omaggio social a Messi: “Dopo la mia ragazza, il partner migliore”

Non poteva mancare la dedica di Dani Alves per Lionel Messi. Il brasiliano, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto dedicare un post per l’argentino, suo ex compagno ai tempi del Barcellona, con la grande simpatia che lo distingue:

“Il più grande di tutti, puoi salutarmi in groppa in qualsiasi momento, sarà un aiuto in più per te 😂.

Dopo la mia ragazza, il mio partner migliore 🤪

Grazie per tutto quello che ci hai dato, grazie per aver condiviso così tanto e grazie per avermi permesso di far parte della tua storia.

Che onore poter seguire la tua evoluzione e grazie a Sylvio Campos per averci fatto conoscere.

Messi continua a fare la storia ovunque tu vada…. Qui sarà un CRAZY sempre al vostro servizio e per tutti i momenti, soprattutto per quelli meno buoni!

Ti si ama molto da queste parti papitooo”

Foto: Instagram Dani Alves