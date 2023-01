Dani Alves si difende dalle accuse: “Ero in quella discoteca. Ma non ho fatto niente”

La Corte Superiore di Giustizia della Catalogna ha confermato in giornata di aver aperto un’indagine sulla presunta violenza sessuale compiuta da Dani Alves nei confronti di una donna lo scorso 30 dicembre in una discoteca di Barcellona. La donna ha accusato l’ex Juventus di averla toccata nelle parti intime senza consenso, denunciandolo subito dopo l’accaduto. Il calciatore, presente al Mondiale in Qatar con la Nazionale brasiliana, ha smentito con forza in un’intervista ad Antena 3: “Vorrei negare tutto. Sì, ero in quella discoteca con altre persone per divertirmi. Chi mi conosce sa quanto amo ballare. Mi sono divertito ma non ho invaso lo spazio personale di nessuno. Non so chi sia questa signora e non ho fatto quello che dice”.

Foto: Instagram Dani Alvez