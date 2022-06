Dani Alves saluta il Barcellona: “Si chiude un capitolo. A 39 anni, un leone rimane sempre un pazzo leone”

E’ il momento dell’addio, stavolta definitivo, di Dani Alves al Barcellona. Dopo quello del 2016 (quando poi passò alla Juve, il brasiliano era tornato la scorsa stagione, a 38 anni, per aiutare il club.

Ora il brasiliano lascia definitivamente il club spagnolo e lo fa con una lettera d’addio su Instagram.

Queste le sue parole: “Cari culé, adesso è il momento del nostro addio. Sono stati più di 8 anni dedicati a questo club, questi colori, quella casa. Come ogni cosa nella vita, tutto passa, le strade divergono. Hanno provato a licenziarmi ma non ci sono riusciti! Non potete immaginare quanto sia stato resiliente. Dopo tanti anni il calcio e la vita mi hanno dato l’occasione di tornare qui per i saluti. Non può esserci arrivederci senza prima ringraziare coloro che rendono tutto perfetto, quelli che stanno dietro i riflettori. A loro dico: grazie! Anche allo staff per l’opportunità di poter tornare e indossare di nuovo quella meravigliosa maglia. Non sapete quanto sia stato felice… Spero non manchino la mia follia e felicità quotidiana, spero anche di cuore che chi rimane riesca a cambiare la storia del club. Si chiude un ciclo molto bello e se ne apre un altro ancora più impegnativo. Il mondo non deve dimenticarsi che un leone, anche se ha 39 anni, rimane comunque un pazzo leone! Viva il Barca, sempre”.

Foto: Twitter Barcellona