Dani Alves: “River-Boca a Madrid? La vergogna più grande che io abbia mai visto. Spero che…”

“Non mi fate arrabbiare signori, sono di buon umore e quindi cerchiamo di fare le cose per bene”. Inizia così il messaggio di Dani Alves, laterale brasiliano del Psg, sul proprio account Instagram a proposito del Superclasico tra River e Boca che si giocherà a Madrid: “Per me giocare un Boca-River al di fuori del Sudamerica è la vergogna più grande che io abbia visto e che mi toccherà vedere come calciatore, come sudamericano e come qualcuno che ritiene che questo sport si possa vivere con sentimento, con passione e soprattutto con rispetto – prosegue Dani Alves -. Tutte queste persone non hanno nulla a che fare con quello che è successo e non devono pagare per colpa di alcuni maleducati. E invece c’era solamente questa possibilità di vedere un Boca-River in una finalissima e molti non la potranno vedere perché hanno cambiato i piani e l’hanno spostata in Europa. Spero che questa partita non si giochi a Madrid, per il bene del calcio e anche per rispetto di quelli che non hanno nulla a che vedere con la partita in sé. Non si educano i violenti togliendo loro le cose, si educano insegnandogli le buone maniere e soprattutto che quando si va in campo si vive un sentimento, una passione e il vero tifo”, ha chiuso Dani Alves.

Foto: Thenational.ae