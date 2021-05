Dani Alves ko, deve saltare la convocazione con il Brasile. La aspettava dal 2019

Dani Alves non ci sarà nelle gare di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Ecuador e Paraguay. L’ex Barcellona e Juve era stato convocato per la prima volta in nazionale dall’ottobre 2019, ma dovrà rinunciare alla chiamata dei penta campiones. Fatale l’infortunio al ginocchio subito nella sfida con il Palmeiras.

A 38 anni, l’ex terzino di Juventus e Barcellona era stato voluto fortemente da Tite, che lo sostituirà con Emerson, giocatore del Betis in prestito dal Barcellona.