Dani Alves in carcere, la famiglia: “Daremo tutto per tirarlo fuori da questo inferno”

Da qualche giorno, Dani Alves si trova in carcere a Barcellona, con l’accusa di una presunta violenza sessuale.

Ney Alves, fratello del giocatore, come riportato da AS, ha parlato con il programma Fiesta, affermando come la famiglia darà tutto per dimostrare la sua innocenza e tirarlo fuori dal carcere.

Queste le sue parole: “Siamo impotenti di fronte a questa situazione. L’intera famiglia è molto preoccupata per la situazione e spero che Andrés Marhuenda Martínez, esperto in materia penale, lo possa andare a trovare in carcere per progettare un’adeguata strategia di difesa”. Prima di sposare Joana Sanz, il giocatore brasiliano era sposato con Dinora Santana, dalla quale ha avuto due figli. La donna, da quando ha saputo della detenzione del calciatore, non ha mai smesso di credere alla sua innocenza. “Dani non lo farebbe mai. Lo conosco da ventidue anni e sono stata sposata con lui per dieci anni. Venire a conoscenza dell’accaduto è stato uno shock per me e per i miei figli, che stanno passando un brutto momento. In famiglia sono nervosi e sopraffatti perché vogliono vederlo, ma nessuno ha potuto vederlo”.

