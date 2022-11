Dani Alves: “In 16 anni di Nazionale, mai visto un Brasile così forte”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Dani Alves, convocato a sorpresa a 39 anni dal ct Tite, ha così parlato della Seleçao: “Il Brasile è sempre favorito, per tradizione e storia. Cose che contano in questi tornei. Abbiamo sofferto negli ultimi anni ma ora abbiamo costruito un gruppo con la buccia molto spessa: per qualità umane delle persone questo è il miglior spogliatoio del Brasile da tanto tempo“. Poi ha proseguito: “Si è adattata al calcio moderno senza perdere la sua essenza. Il Brasile di oggi non ha eguali per quantità di giocatori brillanti, però siamo anche molto equilibrati. Sono in nazionale da 16 anni e questo è il miglior momento per noi a livello di giocatori”.

