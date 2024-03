L’ex terzino della Juventus e del Barcellona Dani Alves è uscito oggi di prigione. Come riferito dal quotidiano spagnolo La Vanguardia, la cauzione di un milione di euro per far uscire l’ex calciatore di prigione. Il 40enne, condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale, si trova quindi momentaneamente libero.

Foto: Instagram Dani Alves