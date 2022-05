Dani Alves elogia il Real Madrid: “La fortuna non esiste”

Un elogio che, se proveniente da un calciatore del Barcellona, può valere doppio per il Real Madrid. È quanto fatto da Dani Alves, terzino blaugrana, dopo l’incredibile trionfo blanco di ieri sera. Ecco quanto pubblicato su Instagram: “Il calcio, amici. Così come nella vita, la fortuna non esiste. O domini il gioco, o è il gioco a dominarti“.

Foto: Twitter Barcellona