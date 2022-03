Dani Alves elogia Benzema: “È al Real, ma lo adoro”. Poi il complimento a Mbappé

Da qualche mese Dani Alves è tornato a vestire la maglia del Barcellona per contribuire alla rinascita del club catalano, che con Xavi in panchina sta risalendo la china dopo un avvio di stagione difficile. Questo non gli ha impedito di tessere le lodi di Karim Benzema, giocatore fra le fila dei grandi rivali del Real Madrid che ieri con una tripletta ha steso il Paris Saint-Germain negli ottavi di finale di Champions League. Queste le sue parole espresse dal brasiliano sul proprio canale Instagram: “Non mi interessa se è del Real Madrid, ma che giocatore che è Karim Benzema! Lo adoro”.

Il giocatore del Barcellona ha espresso parole al miele per Kylian Mbappé: “Signore e signori, vi dico la stessa cosa che una volta mi disse un amico ed ex collega: i calciatori che superano i 30 km/h dovrebbero fare un altro mestiere”.

Foto: Twitter Barcellona