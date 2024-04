Intervistato da El Periodico, Dani Alves, ex difensore brasiliano, ha parlato del suo momento, dopo la detenzione di 14 mesi per l’accusa di violenza sessuale a Barcellona. à

Queste le sue parole: “Ovunque vada, sopravvivo. Mi adatto a tutto perché per me non è il luogo che fa la persona, ma la persona che fa il luogo. Ogni venerdì vado in tribunale e basta. Poi non sono tenuto a fare molte altre cose. Non ho alcuna idea di quanto dovrà continuare così, dobbiamo aspettare il processo”.

Foto: twitter personale