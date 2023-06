Dani Alves dal carcere: “Ho mentito per amore. Avevo paura di perdere Joana”

Dani Alves dal carcere ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale dopo molti mesi a La Vanguardia. Ecco le sue parole: “Ho deciso di rilasciare la prima intervista da quando mi trovo qui così che le persone possano sapere cosa penso, che possa far loro conoscere la storia da me vissuta quella mattina in bagno. Sono andato alla stazione di polizia per dare tutti i chiarimenti del caso, ma la storia è stata raccontata loro sotto forma di racconto agghiacciante. Paura e terrore, ma lei (la presunta vittima, ndr) sa cosa sia successo. Chi ha conosciuto il vero amore con me sa che sarei disposto a fare qualsiasi cosa per quello, anche mentire. E l’ho fatto. Avevo paura di perdere Joana ed è per questo che ho cambiato la mia versione. Sto passando un incubo e spero che un giorno possa finire”.

Foto: Instagram Dani Alves