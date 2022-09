Dani Alves: “Cristiano Ronaldo è l’esempio per tutti noi che non siamo nati col talento puro”

Intervenuto ai microfoni di Tudn, ex terzino del Barcellona in forza al Pumas, Dani Alves, ha elogiato Cristiano Ronaldo, suo rivale ai temi de: “Cristiano è l’esempio perfetto per tutti noi che non siamo nati col talento puro: solo con il lavoro puoi competere con i migliori”.

Foto: Cristiano Ronaldo Twitter