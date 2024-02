Dani Alves, condannato a quattro anni e mezzo di carcere per violenza sessuale

Era in programma questa mattina a Barcellona la sentenza per Dani Alves nel processo che vedeva il calciatore brasiliano imputato per violenza sessuale nei confronti di una giovane donna, per un episodio avvenuto alla fine del 2022. Ebbene l’ex Juve e Psg è stato condannato in primo grado a quattro anni e mezzo di carcere, nove anni di divieto di avvicinarsi alla vittima e a versare 150.000 euro di risarcimento, uno sconto rispetto ai dodici anni di reclusione richiesti inizialmente dalla Procura. A riportarlo è l’ANSA.

Foto: Twitter Barcellona