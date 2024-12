D’Angelo: “Troveremo una Samp con stimoli notevoli. L’assenza dei tifosi? Un vero peccato”

C’è qualcosa che lega il tecnico dello Spezia Luca D’Angelo e il neo allenatore della Sampdoria Semplici: entrambi hanno esordito sulle rispettive panchine contro la squadra avversaria. Sabato le due compagini si affronteranno nuovamente, e D’Angelo ha parlato della gara in conferenza.

“In questi giorni mi è venuto in mente che questa è stata la mia gara iniziale e non avremmo meritato di perdere. Il percorso è stato lungo e difficoltoso, ma abbiamo fatto tutti insieme con l’aiuto dei tifosi. L’assenza dei tifosi è un vero peccato perché sappiamo che sarebbero venuti in tanti a sostenerci, ma avremo una responsabilità in più per cercare di dargli soddisfazioni a distanza. Si scontrano due fazioni, sarebbe stato bello fossero entrambe rappresentate”.

Sulla Samp e su Semplici: “La Sampdoria è una squadra importante anche se vive in un momento di difficoltà, altrimenti non avrebbe cambiato tecnico e questo aumenta le nostre difficoltà. Non sarà semplice capire il loro schieramento, ma troveremo una formazione con stimoli notevoli perché sappiamo come funziona in questi casi. Sono andato a rivedere qualcosa di quando Semplici ha allenato, ma le indicazioni sono relative visto che è passato tanto tempo. – prosegue D’Angelo come riporta Cittadellaspezia.com – La rosa dei blucerchiati è molto forte, li temo tutti come è giusto che sia perché hanno dimostrato di essere molto importanti in questa categoria e non solo. Questa partita si affronta prima di tutto sotto l’aspetto mentale, poi tatticamente. Dovremo essere pronti a capire subito come muoverci in fase di non possesso. Difesa? Cercherò di vedere quali sono le caratteristiche degli attaccanti avversari, poi in base a quello metterò i difensori che avremo a disposizione”.

Foto: Twitter Spezia