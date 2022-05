D’Angelo: “Abbiamo meritato il gol. Giusto che ci possiamo giocare la A a Pisa”

Il gol al 93′ di Berra ha riaperto i giochi per la qualificazione, nonostante il ko maturato a Monza. Queste le parole a Sky di Luca D’Angelo: “Non meritavamo di andare sotto di due gol. Sull’1-0 abbiamo fatto meglio del Monza creando tanto, il raddoppio è stato un po’ inaspettato. Abbiamo rischiato di prendere il terzo gol, è stato bravo Nicolas e poi abbiamo trovato il gol in maniera meritata. Abbiamo preso un palo, siamo andati a tu per tu col portiere sfiorando il gol. La partita l’abbiamo giocata come si doveva e adesso aspettiamo la gara di domenica. Domenica mi aspetto che la squadra giochi come sa perché se riusciamo a farlo abbiamo delle buone possibilità. Credo sia giusto il fatto che ci possiamo giocare ancora la gara a casa nostra. Lucca? Oggi ha avuto alcune occasioni e questa e la cosa importante, se arriva a calciare in porta due o tre volte vuol dire che il gol lo aspetta”.

FOTO: Twitter Pisa