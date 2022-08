Damsgaard saluta la Samp: “Sono stati due anni di emozioni, continuerò a seguirvi e a sostenervi”

Da alcuni giorni, Mikkel Damsgaard, ha lasciato la Sampdoria ed è diventato un nuovo calciatore del Brentford.

Il calciatore ha postato un saluto sui social, dove ha ringraziato la Samp.

Queste le sue parole: “Ciao Sampdoria! Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, tutte le persone che lavorano per il club. Sono stati due anni pieni di emozioni, mi siete stati tutti molto vicini anche in un momento complicato e ci tengo a ringraziarvi di cuore. Continuerò a seguirvi e a sostenervi. Grazie Genova e soprattutto ai sui grandissimi tifosi! Ora un nuovo capitolo sta per iniziare ma voi sarete sempre parte del mio percorso nella mia carriera”.

Foto: twitter Sampdoria